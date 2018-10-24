Аварию на «Скандинавии» с 19 пострадавшими устроил главный таможенный инспектор

За рулем Mitsubishi, которая ранним утром 23 октября вылетела на встречную полосу и врезалась в микроавтобус с рабочими, находился главный государственный таможенный инспектор с пункта пропуска в Торфяновке.

Как стало известно «Фонтанке», в автобусе пострадали 19 человек, 15 из них от госпитализации отказались. Еще четверо находятся под наблюдением медиков, их состояние врачи называют удовлетворительным. ПАЗ принадлежит башкирской компании ООО «Радаспецтранс», организация занимается арендой и лизингом строительной техники. Ранее сообщалось, что в автобусе могли находиться сотрудники «Газпрома».

Что касается водителя иномарки, то, по предварительной версии, 47-летний таможенный инспектор не справился с управлением. Он задел ПАЗ, после чего тот съехал в кювет.