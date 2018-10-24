На шоссе под Лос-Анджелесом упал самолёт. На крыльях были знаки Люфтваффе

Легкомоторный самолет с маркировкой ВВС нацистской Германии упал накануне на шоссе в городе Агура-Хиллз к северо-западу от Лос-Анджелеса. Об этом 24 октября сообщает ​Los Angeles Times.

По данным издания, после падения самолет загорелся. В результате инцидента никто не пострадал, летчик успел выбраться из кабины. Шоссе перекрыли в обе стороны. Очевидцы опубликовали фотографии, на которых на крыльях видны опознавательные знаки ВВС Германии — Люфтваффе.

Пилот сообщил телеканалу KABC-TV, что во время полета у самолета заглох мотор. Мужчина принял решение посадить машину на свободный участок шоссе.

По информации телеканала Fox-10, упал легкий учебный самолет North American T-6 Texan, использовавшийся для обучения летчиков в США и в Великобритании во время Второй мировой войны. Самолет принадлежит некоммерческой организации Condor Squadron, которая управляет музеями военной авиации и реставрирует для полетов старые самолеты.

Власти проводят расследование инцидента.