Арестованному по делу о педофилии 73-летнему петербуржцу добавили эпизод. К следователям обратилась мама еще одного школьника

Новое уголовное дело возбуждено в отношении 73-летнего петербуржца, ранее задержанного по подозрению в педофилии. В следственный отдел ГСУ Следственного комитета РФ по городу обратилась мама еще одного мальчика, до которого, как утверждается, тоже домогался пенсионер.

Как стало известно «Фонтанке», заявление от местной жительницы поступило 23 октября. Она утверждает, что от действий Шарина пострадал и ее сын — школьник 2007 года рождения. Семья живет на соседней с подозреваемым улице, а совершал тот нехорошее в течение девяти месяцев, в своей квартире. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ — обычной в таких случаях.

Между тем немолодой фигурант уже три недели находится в камере. Его арестовали 3 октября за неотеческое внимание к воспитаннику школы для детей с ограниченными возможностями Центрального района. Пенсионер встречал мальчика 11 лет из школы, а потом отвозил домой, где, по версии следствия, и занимался сексуальным «просвещением».

Как уже сообщало наше издание, подозреваемый в 1971 году осуждался за мужеложство и развращение несовершеннолетнего. Был приговор за сексуальное насилие над детьми и в 2006 году. Отсидев за семь эпизодов, мужчина освободился в 2011 году.