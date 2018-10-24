При обыске у подозреваемых в краже дизеля на 2,5 миллиона нашли 5 килограммов порошка

Двоих жителей Петербурга, иностранца и уроженца Всеволожска задержали оперативники экономической полиции по делу о незаконной врезке в нефтяную трубу. Во время обысков нашлись улики и на новую статью.

Как стало известно «Фонтанке», спустя восемь месяцев после задержания возле нефтяной трубы в Ленинградской области тройки дизельных бутлегеров, оперативникам экономической полиции стали известны еще четыре фамилии. К утру 24 октября в камере оказались двое петербуржцев, гражданин Латвии и житель Всеволожска. До того, как полицейские посетили их квартиры, молодые люди были подозреваемыми по уголовному делу о краже топлива на 2,5 миллиона рублей из трубы компании «Транснефть – Балтика», однако зарабатывали бутлегеры и иным способом. Во время обысков было найдено около пяти килограммов белого наркотического порошка и еще килограмм растительного вещества. Мера пресечения задержанным еще не определена.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, в настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов незаконной деятельности и установление других участников преступной группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.