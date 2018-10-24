Саратов назвали самым пьющим городом России. Петербург не попал в десятку

Рейтинг самых пьющих городов России возглавил Саратов. Петербург не попал в десятку, свидетельствуют данные опроса независимого маркетингового агентства Zoom Market, опубликованные 24 октября.

На втором месте списка оказался Ханты-Мансийск, тройку лидеров замкнула Пермь. Всего в рейтинге оказались 25 городов. Северная столица заняла 11-ю строчку рейтинга, Москва стоит на 16 месте. Самый непьющий город, по данным социологов, Казань.

В опросе приняли участие 3 250 человек, которым задали три вопроса — «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Согласно прошлогоднему рейтингу, составленному экспертами федерального агентства «Трезвая Россия», наиболее пьющим регионом была признана Магаданская область, за ней следовали Ненецкий автономный округ и Бурятия.