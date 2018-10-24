В посольстве России уточнили число пострадавших при ЧП в римском метро. Состояние троих тяжелое

В результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы 15 россиян. Об этом 24 октября сообщил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй.

«По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них — в тяжелом состоянии», —цитирует дипломата РБК со ссылкой на РИА Новости.

Также Бурляй рассказал, что медики госпитализировали четверых граждан Украины. «Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», — добавил дипломат.

Кроме того, он рассказал, что ему позвонила мэр Рима Вирджиния Раджи, выразив в разговоре от имени жителей города солидарность с пострадавшими. Помимо этого она заявила, что россиянам будет оказана вся необходимая помощь.

Авария эскалатора на станции Repubblica произошла в преддверии матча московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Поломка случилась в час пик — около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни.

Прокуратура Италии начала расследование по факту аварии.