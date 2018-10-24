Умершей у платформы Дачное оказалась 25-летняя жительница Стрельны

Сотрудники правоохранительных органов установили личность молодой женщины, чье тело нашли за железнодорожной платформой в Кировском районе Петербурга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», труп неизвестной увидели утром 23 октября за платформой Дачное. Сначала полицейские предположили, что останки принадлежат несовершеннолетней, девушке лет 15 на вид. Но позже умершую удалось идентифицировать как 25-летнюю жительницу Стрельны, ранее привлекавшуюся к административной ответственности за незаконные оборот и потребление наркотиков, а также за неисполнение родительских обязанностей. Женщина не работала.

Смуглая темноволосая женщина была без верхней одежды и без обуви. На руках и ступнях видны ссадины, но говорить о криминальном характере ее смерти пока оснований нет. Останки исследуют судебные медики.