Патрушев рассказал, что на заводе пиротехники под Гатчиной работали люди без допуска

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на заводе пиротехники «Авангард» под Гатчиной работали люди без специального допуска, что стало и причиной взрыва.

«19 октября текущего года на заводе пиротехники „Авангард« в Ленинградской области вследствие несоблюдения требований пожарной безопасности и привлечения к работе лиц, не имеющих соответствующего допуска, произошло возгорание, приведшее к взрыву пиротехники», — цитирует Патрушева телеканал 360 со ссылкой на «Интерфакс».

Секретарь Совбеза заявил о необходимости принять дополнительные меры по обеспечению промышленной безопасности не только на заводе «Авангард», но и на всех потенциально опасных объектах.

Взрыв на заводе «Авангард» произошёл 19 октября. В результате него погибли пять человек. Директор завода Георгий Михно задержан. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Ранее был отправлен под домашний арест главный инженер предприятия.