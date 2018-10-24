Россиянин вез на Украину мёртвую жену под видом живого пассажира

Из России на Украину пытались провезти мертвую женщину под видом живого пассажира. Об этом накануне в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, инцидент произошел 23 октября на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. На Украину ехал автомобиль Ford с российскими госномерами. За рулем находился гражданин России, рядом сидел его сын – гражданин Украины.

«При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек», — написал он.

Выяснилось, что женщина является супругой водителя, он показал пограничникам свидетельство о ее смерти. Россиянин хотел похоронить жену в Запорожской области.

Слободян отметил, что российские пограничники в пункте пропуска «Нехотеевка» «не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного», выпустив автомобиль с территории России.