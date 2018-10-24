ЦБ предлагает ограничить ставки по потребкредитам и займам одним процентом в день

Центробанк предлагает ограничить ставку по кредитам и займам одним процентом в день. Об этом говорится в подготовленных регулятором поправках в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», пишет 24 октября РБК.

Согласно предложениям ЦБ, ограничения должны заработать с 1 июля 2019 года. До этого времени (с момента принятия закона) ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день. В документе также отмечается, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования кредитом не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.

Поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в первом чтении были приняты еще в ноябре 2017 года. В первом варианте документа предполагалось, что для потребительских кредитов и займов сроком до одного года проценты и штрафы перестают начисляться, после того как их сумма достигнет полуторного размера суммы кредита. В подготовленных ЦБ изменениях эта мера осталась, но регулятор предлагает ввести ограничения через переходный период. До июля 2019 года размер штрафов и процентов по потребкредитам планируется ограничить 2,5-кратной суммой от изначального кредита, а с июля 2019 до июля 2020 года ограничения составят двукратный размер кредита.

Сейчас закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предполагает ограничения для МФО на взимание процентов и штрафов в момент, когда их общая сумма в три раза превышает сумму займа.

Вместе с тем, «чтобы сохранить возможность для граждан быстро получать в долг небольшие суммы на короткий период времени», ЦБ не станет распространять ограничения на необеспеченные займы не больше чем на 15 дней и не больше чем на 10 тыс. руб. Для таких займов будет сделано исключение при соблюдении нескольких оговорок: если сумма займа не будет продлеваться или увеличиваться, сумма начисленных процентов и штрафов не превышает 3 тыс. руб. при выдаче кредита на 10 тыс. руб. и т.д.