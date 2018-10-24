Вице-президент США обвинил Венесуэлу в спонсировании 4,5 тысяч мигрантов, которые собираются прорваться сквозь американскую границу

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что 4,5 тысячи мигрантов из Гондураса, которые приближаются к США, спонсирует Венесуэла. Заявление главы Сената транслирует 23 октября портал Nacional.

Пенс сообщает, что почерпнул эту информацию из разговора с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом.

Президент Гондураса сказал мне, что караван был организован группами гондурасских левых, финансирование получил из Венесуэлы и был направлен на север, чтобы бросить вызов нашему суверенитету и нашей границе, — сказал вице-президент США.

Пенс также добавил, что Белый дом сделает всё, чтобы мигранты не попали на территорию США.

Ранее Трамп утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Пограничникам и военным он приказал действовать в соответствии с чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.

Общее число мигрантов в караване мексиканские власти оценивают примерно в 4,5 тысячи человек.