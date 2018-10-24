Путин и Медведев встретятся с премьером Италии

Президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретятся в среду с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, который по приглашению российского лидера находится в РФ с государственным визитом.

Как сообщил журналистам помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, российский лидер и премьер Италии встретятся в Москве, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и международные вопросы.

"24 октября состоится визит к нам в Москву премьер-министра Италии, – сказал Ушаков. – Естественно, [на его встрече с Путиным будут обсуждаться] различные темы международного сотрудничества и международная проблематика".

Помощник президента добавил, что это будет первый контакт Путина с нынешним главой правительства Италии. "Тем он и интересен и особо значим", – отметил он.