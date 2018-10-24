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24.10.2018 00:07
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В России нашли способ гарантированного уничтожения США

Современная Россия не может соперничать с США в ядерной гонке количественно, однако способна предложить асимметричный ответ, пишет в статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт полагает, что сокращения арсеналов двух стран практически исключили возможность ядерной зимы, но вернули ядерную войну в «область реального». Заместитель президента РАРАН отмечает, что в условиях превентивного конфликта «Соединенные Штаты находятся в намного более выигрышном положении», а «пойти по стопам СССР», то есть создать группировку сухопутных войск, способную гарантированно разгромить вероятного противника, у России не получится «ни по экономическим, ни по демографическим, ни по духовным основаниям».

Выход из сложившейся ситуации заключается в технологиях создания ядерных боеприпасов гиперкалибра (более ста мегатонн тротилового эквивалента), которыми, согласно доктору военных наук, в настоящее время располагает только Россия. «Создание 40–50 таких боеголовок для тяжелых МБР (межконтинентальных баллистических ракет — прим. «Ленты.ру») или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развития ситуации», — пишет Сивков.

В публикации автор вспоминает, что «еще в 1961 году мы имели изделие эквивалентом 58 мегатонн, вполне пригодное для боевого применения», а также то, что «такие удары гарантированно уничтожат США как государство».

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За несколько дней до этого президент России Владимир Путин напомнил, что в концепции военной доктрины страны нет превентивного ядерного удара, потому Москва не может быть инициатором «всемирной катастрофы», которой считается применение ядерного оружия.

В феврале Сивков предложил создать противоастероидную термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов. В ноябре 2017 года доктор военных наук заявил, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД способна развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки.

Извержения супервулканов приводят к глобальному влиянию на биосферу планеты. В США в северо-западной части штата Вайоминг располагается Йеллоустоунская кальдера, под которой скрывается огромный магматический пузырь. Его прорыв может спровоцировать необратимую деградацию территорий Северной Америки. Вероятность ближайшего извержения такого супервулкана оценивается учеными как крайне низкая.

Источник: Лента.ру

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