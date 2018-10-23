Прокуратура Рима открыла расследование по факту ЧП в метро. МИД РФ подтвердил, что пострадали 30 фанатов ЦСКА

Прокуратура Италии начала расследование по факту аварии эскалатора на станции метро «Репубблика» в Риме, в результате чего пострадали 30 болельщиков ЦСКА, идущих на игру Лиги чемпионов против «Ромы». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в итальянских правоохранительных органах, подозреваемые пока отсутствуют.

Рассматривается версия «Подрыв безопасности на общественном транспорте» со стороны транспортной компании. По официальным данным российского МИДа, в результате происшествия пострадали 30 граждан РФ. Из них семеро в тяжелом состоянии унесли на носилках, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, еще 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения.

Из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения https://t.co/jxZvykMF0h — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 23 октября 2018 г.

Ранее итальянские СМИ распространили версию, что в поломке эскалатора виноваты сами фанаты ЦСКА. Якобы российские болельщики стали прыгать и танцевать, что и привело к неисправности механизма.