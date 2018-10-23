Петербургу написали законопроект о губернаторских выборах. Главу города изберут мобильно и без досрочного голосования

Подготовленный в Смольном документ, подписанный врио губернатора Петербурга Александра Беглова, предполагает использование на выборах системы “мобильный избиратель” и возможность выдвижения не от политических партий.

Геннадий Сафонов/Интерпресс

Александр Беглов в ближайшее время внесет в Законодательное собрание законопроект о выборах губернатора Санкт-Петербурга. Согласно подготовленному от его имени документу (есть в распоряжении «Фонтанки») на выборах первого лица города отменят досрочное голосование и введут систему «мобильный избиратель», которая позволит проголосовать за нового петербургского градоначальника и в других регионах России. При этом, как считают эксперты, не исключено, что на муниципальных выборах, запланированных одновременно с губернаторскими, досрочное голосование может сохраниться. В прошлые годы оно запомнилось массовым и единодушным голосованием бюджетников.

Законопроект о выборах губернатора Петербурга разработали в Смольном при участии Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Как сказано в пояснительной записке, авторы учли опыт проведения президентских выборов-2018, а также рекомендации Центризбиркома.

Появлению документа предшествовала встреча оппозиционных парламентских партий с новым главой Горизбиркома Виктором Миненко. Ее участники от «Справедливой России», «Яблока», «Партии Роста», ЛДПР и КПРФ высказывались против использования на выборах 2019 года процедуры досрочного голосования – предоставления возможности избирателям отдать свой голос за кандидата не в день выборов, а за несколько дней до, если на то есть уважительные причины. Оппозиционеры утверждали, что в 2014 году, когда действовала процедура «досрочки», результаты волеизъявления тех, кто проголосовал раньше, и тех, кто проголосовал в день выборов, разительно отличались. При этом процент проголосовавших досрочно был аномально высоким. «Фонтанка» в 2014 году писала о том, как к администрациям районов, где располагались избирательные комиссии для досрочного голосования, свозили целые автобусы бюджетников.

О том, что процедура возвращения «досрочки» снова обсуждается в кулуарах власти, рассказывал в сентябре в интервью «Фонтанке» глава Горизбиркома Виктор Миненко. На встрече с партийцами он сообщил, что не может высказываться за или против этого предложения, так как даже не имеет законодательной инициативы, поэтому все предстоит решать депутатам. На обсуждение тогда не пришли представители «Единой России». Считается, что именно члены этой партии пытались лоббировать сохранение формата, по которому прошли выборы в 2014 году.

Спустя неделю после встречи партий с Миненко, в Смольном завершили написание законопроекта о губернаторских выборах. В документе прописана отмена досрочного голосования. Вместо этого, согласно предложению, подписанному Александром Бегловым, на губернаторских выборах могут ввести систему «мобильный избиратель». Она предполагает, что гражданин сможет заранее подать заявление о голосовании не на том избирательном участке, к которому прикреплен. У такой системы тоже есть негативный опыт. На последних президентских выборах «открепиться» можно было даже в Австралию или в деревню за полярным кругом, где были организованы избирательные комиссии. Но, как выяснилось в день голосования, часть граждан обнаружила себя в списках избирателей в других странах, при этом заявлений о смене места волеизъявления жители не писали. В связи со скандалом Центризбирком отправил в Северную столицу инспекцию, после проведения проверки председатель Горизбиркома Виктор Панкевич написал заявление об отставке.

В отличие от Петербурга система «мобильный избиратель» без сбоев сработала в Москве на мэрских выборах в сентябре 2018 года. Пользовались ей в том числе дачники – открепиться можно было в соседние с Москвой субъекты. Предполагается, что аналогичным образом процесс будет организован и в Петербурге в 2019 году. В пояснительной записке к законопроекту Смольного прописана возможность «предоставления Санкт-Петербургской избирательной комиссии права принимать решения по образованию избирательных участков для голосования избирателей, включенных в списки избирателей по месту нахождения, за пределами территории Санкт-Петербурга».

Помимо этого, документ вводит и другую новацию – возможность участия в выборах самовыдвиженцев. Желающим избираться не от парламентских партий, согласно тексту законопроекта придется собрать подписи 2 процентов избирателей Санкт-Петербурга. По последним данным о численности избирателей в городе, это 75,5 тысяч человек. По мнению собеседников «Фонтанки», собрать такое число подписей сможет лишь человек, пользующийся поддержкой действующей власти. Не исключено, что самовыдвиженцем может стать именно «кремлевский» кандидат, считают эксперты. Это можеи быть как ВРИО губернатора Александр Беглов, который, как говорят источники «Фонтанки» уже начал работу с политехнологами, так и кто-то другой.

Самовыдвиженцу, судя по тексту законопроекта, придется не просто собрать подписи жителей, но и пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи муниципальных депутатов, чтобы получить регистрацию кандидатом в губернаторы. В документе сказано, что пройти фильтр сможет тот, кто соберет 10 процентов подписей депутатов, заседающих в не менее чем в трех четвертях муниципальных советах. Как утверждал в разговоре с «Фонтанкой» глава Горизбиркома Миненко, формально муниципальных депутатов (их – около 1,5 тысяч в Северной столице) хватит для того, чтобы фильтр прошли 10 кандидатов. Представители оппозиции в свою очередь убеждены, что сделать это смогут лишь те, кого одобрит партия власти, ведь по итогам скандальных выборов 2014 года в муниципальные депутаты смогли пробиться единицы независимых от власти.

В законопроекте прописана процедура проверки подписей избирателей, а также верификации подписей муниципальных депутатов. Так, у самовыдвиженца будут проверять 20 процентов собранных ими автографов избирателей, выбранных по итогам жребия. При этом запрещено собирать подписи при участии государственной власти, муниципалитетов, а также на рабочих местах и за вознаграждение. При прохождения муниципального фильтра желающий стать губернатором может собрать подписей депутатов больше положенного, но не более, чем на 5 процентов. Если в подписи муниципального депутата не уверены, он может подтвердить ее достоверность личным письмом в Горизбирком. Законопроект также прописывает некоторые особенности ведения выборной кампании, например, запрещает кандидатам отправлять доверенных лиц на «совместные агитационные мероприятия на телеканалах».

В случае принятия законопроекта в городском парламенте, перед депутатами и чиновниками встанет вопрос, как быть с муниципальными выборами, которые запланированы одновременно с губернаторскими в 2019 году.

Так, глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Александр Тетердинко уверен, что удобнее проводить муниципальные выборы по той же системе, как и губернаторские – без досрочного голосования. «Возвращение этой процедуры и не обсуждалось в кулуарах Законодательного собрания», – заверил он «Фонтанку». Член Горизбиркома от «Партии Роста» Алексей Березин отметил, что отменить досрочное голосование на муниципальных выборах довольно сложно: «Дело в том, что по федеральному закону нам предоставляют выбор – или досрочное голосование, или открепительные удостоверения. Но использовать последнее на муниципальных выборах фактически невозможно – округа небольшие и открепляться можно будет разве что из одной школы в соседнюю».

Глава Горизбиркома Виктор Миненко сообщил «Фонтанке», что решение об использовании той или иной системы зависит от депутатов, однако «мобильный избиратель» по закону невозможно применить на муниципальной кампании. По его мнению, если системы на губернаторских и муниципальных выборах не будут синхронизированы, это может усложнить работу организаторов выборов. «Сейчас Горизбирком усиливает взаимодействие с нижестоящими комиссиями и их обучение. Поэтому избирательные комиссии будут готовы провести выборы открыто и демократично даже при наличии процедурных сложностей», – заключил он.

Как считают политики, синхронизация систем муниципальных и губернаторских выборов – еще не главная проблема, с которой придется столкнуться им в 2019 году. Наиболее важный вопрос для проведения честных и конкурентных губернаторских выборов – отмена муниципального фильтра, считает Березин. «Сейчас даже 5 процентов подписей муниципальных депутатов ни одна из парламентских партий кроме «Единой России» собрать не сможет», – добавил он. По словам Березина, отменить фильтр не сложно, но для этого нужна воля федерального законодателя, а после проигрыша на губернаторских выборах в ряде регионов парламентское большинство Государственной думы вряд ли захочет менять систему.

Нежелание отменять муниципальный фильтр подтвердил в разговоре с «Фонтанкой» лидер фракции «Единой России» Александр Тетердинко: «Не вижу смысла снижать процент или отменять эту процедуру, на выборах губернатора должны участвовать только те общественные деятели, которые пользуются поддержкой общества, нужно отсечь от выборов непопулярных и безответственных политиков».

Напомним, что выборы губернатора и муниципальных депутатов состоятся в Петербурге 8 сентября 2019 года.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»