Дональд Трамп подтвердил, что согласен встретиться с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что готов встретиться с Путиным 11 ноября в Париже на мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны. Заявление он сделал 23 октября.

– Она (встреча) еще не организована, но, наверное, мы встретимся, — цитирует Трампа РИА Новости.

О желании президента России встретиться в Париже 11 ноября со своим американским коллегой стало известно во вторник в ходе встречи Путина и советник Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, после торжественных мероприятий в Париже президенты проведут двустороннюю встречу 11 ноября. Ее продолжительность зависит от самих президентов, добавил он.