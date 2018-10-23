Жена Кокорина: Саше сейчас очень сложно, но ваша поддержка помогает ему держаться

Гражданская жена нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Дарья Валитова обратилась к тем, кто, несмотря ни на что, продолжает его поддерживать.

«Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому. Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо», – написала Валитова в своем Инстаграме.

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.