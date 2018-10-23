Facebook выпускает новую версию Messenger с упрощенным интерфейсом

Facebook решила выпустить обновленную версию чат-приложения Messenger с упрощенным пользовательским интерфейсом, сообщил телеканал CNBC.

В приложении, которым пользуются 1,3 млрд пользователей в месяц, раньше было девять разных вкладок. Компания решила сократить их число до трех.

«Это новый фундамент, который позволит нам быстрее создавать, улучшать и использовать более мощные функции», — приводит телеканал слова менеджера по продукту Facebook Messenger Стэна Чудновски.

В приложении останутся вкладки «Чаты», «Люди», которая показывает активные контакты и их опубликованные истории, а также «Открытие», включающая в себя игры и чаты с предприятиями. По мнению Чудновски, уменьшение количества вкладок приведет к тому, что пользователи будут воспринимать Messenger как место для общения с друзьями и представителями бизнеса.

Сейчас пользователи Facebook Messenger отправляют друг другу 10 млрд сообщений ежемесячно. Компания монетизирует приложение путем продажи рекламы и объявлений.