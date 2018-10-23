Кирилл Вышинский считает, что против него возбудили уголовное дело, чтобы в дальнейшем обменять его на Олега Сенцова

Руководитель украинских РИА Новостей Кирилл Вышинский полагает, что против него возбудили дело с целью его дальнейшего обмена на режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России на 20 лет за организацию терактов в Крыму.

23 октября Херсонский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты Вышинского об изменении ему меры пресечения, сообщает РИА Новости.

«Я был арестован меньше, чем через сутки после того, как находящийся в России Олег Сенцов объявил о своей голодовке. В этот же день, в момент, когда проводился обыск в моей квартире, несколько высокопоставленных госчиновников и политиков Украины – народные депутаты, спикер МВД – сразу заявили о необходимости моего обмена на Сенцова», — заявил Вышинский на суде.

Ранее пресс-секретарь МИДа Украины Марьяна Беца и глава СБУ Василий Грицак заявляли, что Сенцова необходимо обменять на Вышинского. Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что у Сенцова тяжелая статья, а у Вышинского другая ситуация – его обвинили в госизмене за его профессиональную журналистскую деятельность.