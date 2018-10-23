Болельщик ЦСКА получил ножевое ранение в массовой драке перед игрой Лиги чемпионов в Риме

К инциденту с эскалатором в Риме добавился еще одно происшествие. Итальянские СМИ сообщают о массовой драке между фанатами ЦСКА и «Ромы» у стадиона «Олимпико».

По данным ANS, один российский болельщик получил ножевое ранение, еще двое получили менее серьезные травмы. Для разгона хулиганов местная полиция использовала гидранты. Были задержаны два болельщика ЦСКА и 15 фанатов «Ромы».

Ранее произошел инцидент в римском метро на эскалаторе, в котором пострадали около 30 человек.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА начался в 22:00 по московскому времени на стадионе «Олимпико» в Риме. После двух туров ЦСКА возглавляет группу G с четырьмя очками в активе. «Рома» с тремя очками занимает третье место, уступая «Реалу» по дополнительным показателям. Замыкает квартет «Виктория Пльзень».