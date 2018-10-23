Происшествия
Из шахты в Кемеровской области подняли 109 горняков после отключения главного вентилятора
Более сотни кемеровских горняков были спасены после падения напряжения на шахте «Осиновская» 23 октября.
Из-за слабого напряжения отключился главный вентилятор.
В результате падения напряжения на шахте «Осиновская» в Кемеровской «После отключения главного вентилятора на шахте «Осиновская» на поверхность подняты 109 горняков», — цитирует представителя экстренных служб Газета.ru.
В данный момент под землёй остаются 12 человек, они продолжают обеспечивать работу шахты.