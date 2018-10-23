Итальянские СМИ о ЧП в Риме: пьяные фанаты ЦСКА могли синхронно подпрыгнуть на эскалаторе

Появились новые детали происшествия в римском метро, в котором пострадали болельщики футбольного клуба ЦСКА. Как сообщает La Repubblica, вероятнее всего эскалатор вышел из строя после того, как выпившие российские фанаты синхронно подпрыгнули на нем.

В результате скорость эскалатора резко увеличилась. Люди, стоявшие на нем, стали падать. По разным данным пострадали от 20 до 30 человек. Из них наиболее тяжёлые травмы получили семеро, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, еще 18 человек получили легкие повреждения. Ранее сообщалось об одном болельщике, который в результате ЧП якобы потерял ногу.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА начался в 22:00 по московскому времени на стадионе «Олимпико» в Риме. После двух туров ЦСКА возглавляет группу G с четырьмя очками в активе. «Рома» с тремя очками занимает третье место, уступая «Реалу» по дополнительным показателям. Замыкает квартет «Виктория Пльзень».