Взнос Германии в бюджет ЕС вырастет на 15 млрд евро из-за ухода Британии

Германия должна будет выплачивать в бюджет Европейского союза на 15 миллиардов больше в связи с выходом Великобритании из ЕС, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на отчет министерства финансов страны.

Ранее речь шла об увеличении суммы выплат на 12 миллиардов евро. Однако, согласно расчетам минфина ФРГ, основанных на требованиях ЕС увеличить расходы стран-членов с 1% до 1,11% от ВВП, теперь эта сумма должна увеличиться.

Как пишет газета, в основном, это связано с выходом Великобритании из ЕС, а также новыми расходами на защиту границ и безопасность. Таким образом, Германии, вероятно, придется выплатить 45 миллиардов евро.