Болтон: США хотят выйти из договора по разоружению, но о новых ракетах в Европе пока не думают

Соединенные Штаты пока не собираются размещать новые ракеты в Европе в связи со своим намерением выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 23 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы еще очень далеки от такого решения. Наше решение имеет отношение к тем нарушениям, которые, по нашему мнению, осуществлялись РФ», цитирует ТАСС дипломата. Болтон также добавил, что Соединенные Штаты в курсе российского недовольства по поводу их позиции.

Вашингтон считает, что распространение Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) на другие страны, помимо России и США, пока невозможно, добавил Болтон.

20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает его условия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал решение Белого дома опасным шагом. Один из руководителей Института США и Канады РАН Павел Золотарёв рассказал «Фонтанке», как долго сверхдержавы будут соперничать на ядерном поприще и как ещё Кремль может удержать Вашингтон от разрыва договора о базовом разоружении.