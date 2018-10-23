Взбесившийся римский эскалатор отправил российских болельщиков ЦСКА в больницу

Российские фанаты пострадали в результате вышедшего из строя эскалатора на одной из центральных станций Рима. Об этом вечером 23 октября сообщает твиттер болельщиков ЦСКА.

Очевидцы сообщают, что около 19:00 эскалатор на станции метро вышел из строя и начал двигаться с бешеной скоростью. Болельщики, двигающиеся на матч футбольного клуба ЦСКА с местной «Ромой» стали падать друг на друга.

В результате открытые переломы и ушибы получили не менее 20 человек. Среди них 8 россиян.

Сообщается о закрытии станции.