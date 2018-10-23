Происшествия
Взбесившийся римский эскалатор отправил российских болельщиков ЦСКА в больницу
Российские фанаты пострадали в результате вышедшего из строя эскалатора на одной из центральных станций Рима. Об этом вечером 23 октября сообщает твиттер болельщиков ЦСКА.
Shocking pictures emerging from Rome tonight #roma #CSKA #championsleague pic.twitter.com/6p6udSGn2C— Daily Star (@Daily_Star) October 23, 2018
Очевидцы сообщают, что около 19:00 эскалатор на станции метро вышел из строя и начал двигаться с бешеной скоростью. Болельщики, двигающиеся на матч футбольного клуба ЦСКА с местной «Ромой» стали падать друг на друга.
В результате открытые переломы и ушибы получили не менее 20 человек. Среди них 8 россиян.
#Roma #23ott 19:45, cede scala mobile #metroA stazione #repubblica: intervento #vigilidelfuoco in corso per soccorso ai feriti pic.twitter.com/TVAsgYD8Zd— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 23, 2018
Сообщается о закрытии станции.