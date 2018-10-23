В Петербурге оперативники экономической полиции «кошмарили» фирму. Суд оценил бизнес-план в условный срок

Петродворцовый районный суд Петербурга 23 октября огласил приговор сотрудникам экономической полиции и стажёру по должности оперуполномоченного уголовного розыска. Троица хотела заработать на коммерсанте и всячески мешала его работе.

Как сообщает пресс-служба судов города, старший оперуполномоченный экономической полиции Петродворцового ОМВД Дмитрий Фалин и оперуполномоченный того же отдела Игорь Герасимов получили по 2,5 года условно и два года испытательного срока. Ещё один фигурант уголовного дела стажёр Александр Зима будет отбывать наказание на три месяца дольше.

Суд установил, что терроризировать фирму «ЭГК Мастер» начали в октябре 2014 года на основании ложного доноса Зимы. Он представился вымышленным именем, позвонил в службу «02» и рассказал, будто бы компания занимается незаконной предпринимательской деятельностью и в обход закона принимает на работу иностранцев. Это позволило Фалину и Герасимову прийти с проверкой и изъять компьютеры и паспорта иностранцев. Через несколько дней вернули только документы, не утруждая себя проверками.

«За возврат изъятого имущества требовали передачи им денежных средств в размере не менее 400 000 рублей, указав, что при отрицательном ответе, в силу занимаемой должности, могут воспрепятствовать нормальным условиям осуществления предпринимательской деятельности путем инициирования проверок по надуманным основаниям», – говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на помехи нормальной работе, предприниматель платить отказался и обратился в УФСБ. Полицейским вменили превышение должностных полномочий (286 УК) и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. (169 УК).

При этом в отношении Фалина и Герасимова производство по 169-й статье прекратили в связи с истечением сроков давности. Зима против прекращения возражал, рассчитывая оправдаться и остаться без судимости. На время рассмотрения дела полицейских от работы временно отстранили, но к своим обязанностям они едва ли вернутся. Убедить суд в своей невиновности Фалину, Герасимову и Зиме не удалось. Последнего осудили также за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, но от наказания освободили.