Смольный запланировал приватизацию ГУСПП «Флора», которое ухаживает за зеленью в Петергофе, Ломоносове и Стрельне

СПб ГУСПП «Флора», которое ухаживает за десятками скверов и парков в пригородах Петербурга, по плану может быть приватизировано в будущем году.

Согласно опубликованной вместе с постановлением от 23 октября программе приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в наступающем году будет приватизирована только «Флора» – которая обслуживает 1057,39 га зеленых насаждений расположенных в границах Петродворцового административного района, включая город Петергоф, Ломоносов и Стрельну.

В том числе в зоне ответственности предприятия – 12 парков, 6 садов, 3 бульвара, 67 скверов и 84 объекта уличного озеленения. Более 80 % из них имеют историческое значение и находятся под охраной КГИОП. При этом доход от приватизации имущества в 2019 году оценен в 0 рублей.