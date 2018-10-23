На Васильевском острове тушили собственность миллиардера Берсона

Единоличному владельцу загоревшегося особняка на Университетской набережной несколько лет пишут письма прокуроры, а полицейские гоняют из дома Черкасского бездомных и адреналинщиков. Совладелец холдинга «Адамант» игнорирует призывы позаботиться о своем имуществе.

"ДТП и ЧП"/vk.com

К вечеру 23 октября пожар на Университетской набережной, 23 ликвидирован. Как сообщает городское управление МЧС на тушение ушло чуть больше 40 минут. В 19.11 вторника спасатели смогли оценить последствия. «В трехэтажном капитально-ремонтируемом здании размером в плане 20х25 м происходило горение мусора на 1-м этаже на площади 20 м. кв.», – говорится на сайте ведомства.

Своею сухостью приведенный МЧС масштаб немного расходится с впечатляющими фотографиями очевидцев, которые зафиксировали языки пламени в четырех окнах.

В информацию спасателей закралась и оплошность — приводятся данные, что горел дом номер 21, где находится бутик-отель компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина. Однако на тех же снимках видно, что пожар произошел в соседнем, 23-м доме – особняк в 1726 году был построен для генерал-поручика, князя Алексея Черкасского, а сейчас принадлежит крупному бизнесмену Борису Берсону. Два года назад «Деловой Петербург» оценивал его состояние в 17,32 млрд рублей.

Совладелец и вице-президент лидирующего на рынке петербургской недвижимости холдинга «Адамант», как писала «Фонтанка», еще в 2016 году заказал студии Рафаэля Даянова проект реконструкции регионального памятника архитектуры. Предполагалось, что это будет «дом для своих»: не больше трех квартир с бассейнами, подземный паркинг и терраса на крыше. По оценкам специалистов, стоимость квадратного метра в таком доме может составлять больше 800 тысяч рублей.

По состоянию на октябрь 2018 года, внешних признаков реконструкции здания не наблюдается, а сотрудники правоохранительных органов и вовсе считают особняк заброшенным. По информации «Фонтанки», прокуратура Василеостровского района отправила уже несколько писем в Израиль, где постоянно проживает Борис Берсон. Собственника просят уделить внимание недвижимости, из-за которой время от времени приходится отвлекаться полицейским: то бездомные ее облюбуют, то предприимчивые горожане затеют водить экскурсии по крыше.