«Сдавайтесь, вы разоблачены». США шлют «письма счастья» россиянам из «фабрики троллей»

Киберкомандование США перед выборами в конгресс выходит на связь с предполагаемыми сотрудниками российской «фабрики троллей» и просит не вмешиваться в избирательный процесс.

О новой задумке американских войск рассылать упреждающие письма сообщает 23 октября The New York Times. По информации газеты, США начали первую в своей истории кибероперацию против России для защиты выборов. Спецподразделение минобороны связывается с «троллями» и сообщает, что они разоблачены и их работу отслеживают. Упреждением кибервойска, предполагается, помогут предотвратить распространение дезинформации, нацеленной на вмешательство в выборы.

По данным издания, целью рассылки стали не только рядовые «тролли», но и разоблаченные сотрудники военной разведки России.

6 ноября в США пройдут «промежуточные выборы» (November midterms). Они приурочены к середине президентского срока Дональда Трампа. Палата представителей – нижняя палата конгресса – переизбирается полностью, также пройдут выборы 35 сенаторов из ста.