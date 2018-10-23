CNN Turk: вещи Хашукджи обнаружены в авто саудовского консульства

Личные вещи, которые могли принадлежать оппозиционному саудовскому журналисту Джамалю Хашакджи, убитому во время его визита в консульство королевства в Турции, обнаружены в автомобиле саудовской дипмиссии на автостоянке в Стамбуле, передает CNN Turk.

По имеющимся данным, полиция в ходе обыска обнаружила личные вещи, компьютер и документы, которые, предположительно, принадлежали Хашакджи.

Как отмечается, полиция закончила предварительный обыск, а в среду, 24 октября, турецкие правоохранители намерены продолжить работу.

Джамаль Хашакджи бесследно пропал после того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, чтобы получить документы на благ с его невестой-турчанкой. В конце прошлой недели власти Саудовской Аравии дали разрешение на следственный действия в здании консульства. а затем признали, что журналист был убит там в ходе внезапной ссоры с сотрудниками дипмиссии. Тело журналиста по официальным данным до сих пор не найдено.