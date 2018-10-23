«Фонтанка» за 60 секунд – 23 октября

Автор нашумевшей цитаты о том, что у самозанятых будут отбирать доходы, заявил, что это чушь и компот. И вообще его неправильно поняли. Домохозяйки, выпекающие на своих кухнях торты, могут выдохнуть и прочитать, что же всё-таки имел в виду парламентарий Андрей Макаров.

Спрос на квартиры в петербургских новостройках вырос и повысил стоимость «квадрата». А вы говорите «кризис». Говорите – «денег нет».

«Фонтанка» побеседовала со специалистом Института США и Канады РАН Павлом Золотарёвым, чтобы понять, в рай мы попадём или сдохнем. Решили, что жить будем, но понервничаем лет шесть-восемь.

В Петроградском суде сегодня рассматривали скелеты из шкафов четы Кержаковых. Пара разводится, суд постановил футболисту временно вернуть ребёнка экс-супруге. Кержаков сдаваться не собирается.

На арене местных масс-медиа сегодня водитель «BMW», сбежавший с места ДТП на проспекте Стачек. Мужчина скрылся не один, а с подругой. Теперь их «ищут пожарные, ищет милиция». Особых примет в виде значка ГТО нет, есть имена и портреты.

На заводе пиротехники, который взорвался пять дней назад под Гатчиной, нашли тело пятого погибшего. Ранее в ГУ МЧС по Петербургу отчитались, что 99% завалов расчищены, и новых жертв не ждали.

Кажется, на Владимира Путина работают КВНщики из высшей лиги. Иначе как объяснить резко выросшее количество удачных шуток. Сегодня глава государства тихонечко так потроллил помощника Трампа по нацбезопасности, предположив, что орлан с американского герба склевал оливки, оставив одни стрелы. Как говорится, плакала половина маршрутки.