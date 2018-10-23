В Петербурге на Университетской набережной горит особняк князя Черкасского - одного из первых городских строителей

Особняк Черкасского горит в Василеостровском районе Петербурга. Пользователи делятся фото и видео пылающего дома в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, пожар в доме №23 на Университетской набережной начался около семи часов вечера 23 октября. Сообщается, что здание бесхозное.

Особняк построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, богатого и влиятельного вельможи начала XVIII века. Черкасский – сподвижник Петра I и один из первых строителей Петербурга. В 1706 году он стал свояком первого императора, женившись на двоюродной сестре Петра Аграфене Нарышкиной. В 1840-м дом перестроил архитектор Егор Цолликофер. Последний раз фасад переоформили в конце 1940-х.