Бывший и нынешний министры транспорта РФ впервые вошли в новый совет директоров «Аэрофлота»

На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» приняли решение о досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров, а также об избрании новых членов.

Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», акционеры рассмотрели список из 13 кандидатов, из которых 11 избрали членами совета. Среди них – министр транспорта РФ Евгений Дитрих, его предшественник на этом же посту Максим Соколов, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Полубояринов и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Председателя совета директоров ПАО «Аэрофлот» пока нет – его изберет новый состав на очередном заседании, которое пойдет 31 декабря этого года.