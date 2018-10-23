Новак назвал возможные сроки встречи между Россией, Украиной и ЕС по газу

Встреча между Россией, Украиной и Евросоюзом по газу может пройти во второй половине ноября текущего года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Пока дата не согласована окончательно. Возможно, что это будет вторая половина ноября». — приводит слова министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что 17 июля текущего года в Берлине прошла трехсторонняя встреча по газовым вопросам в формате Россия — ЕС — Украина. В ней приняли участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, глава МИД Украины Павел Климкин, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что следующая трехсторонняя встреча на министерском уровне состоится в октябре 2018 года.