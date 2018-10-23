Забастовка охранников отразится на работе аэропорта Хельсинки и железнодорожных станций Финляндии

В Финляндии 24 октября начнется забастовка охранников. Она отразится на работе железнодорожных вокзалов и аэропорта Хельсинки-Вантаа и продлится до 26-го числа, сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

В аэропорту возможны очереди на контроле безопасности, поэтому пассажирам рекомендуется приезжать в терминал заранее.

Небольшие железнодорожные станции и вовсе могут быть закрыты, но выход к платформам будет открыт.