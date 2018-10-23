Забастовка охранников отразится на работе аэропорта Хельсинки и железнодорожных станций Финляндии
В Финляндии 24 октября начнется забастовка охранников. Она отразится на работе железнодорожных вокзалов и аэропорта Хельсинки-Вантаа и продлится до 26-го числа, сообщает оператор финских аэропортов Finavia.
В аэропорту возможны очереди на контроле безопасности, поэтому пассажирам рекомендуется приезжать в терминал заранее.
Небольшие железнодорожные станции и вовсе могут быть закрыты, но выход к платформам будет открыт.
Справка:
представители сферы с весны вели переговоры с работодателями о повышении оплаты труда, однако стороны так и не смогли прийти к взаимопониманию. Средняя зарплата охранника в Финляндии составляет менее 2200 евро в месяц. Коллективный договор (заключается между профсоюзом и представителем работодателей), куда сотрудники области требуют внести изменения, затрагивает 8500 человек, которые трудятся, в частности, охранниками, инспекторами по безопасности, вахтёрами и инкассаторами.
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