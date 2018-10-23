«Ваш орлан уже все оливки склевал?» Владимир Путин отшутился по поводу агрессивности США на встрече с Болтоном

Владимир Путин снова шутит. Президент России намекнул на агрессивную внешнюю политику США с юмором. Видео 23 октября опубликовал в своем телеграм-канале журналист из кремлёвского пула спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

фото с сайта commons.wikimedia.org

«Насколько я помню, на гербе США изображён орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал — остались одни стрелы?» – улыбаясь, спрашивает Путин у помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Путин – Болтону: На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы? pic.twitter.com/15DWLMi6YY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.

Помощник президента США не сплоховал с ответом: «Оливок я с собой не привез».

Болтон после реплики Путина про оливки мира: Оливок я с собой не привез

Путин: Я так и думал! pic.twitter.com/8gCmKQ3RFk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.

– Я так и думал! – отреагировал Путин.

Напомним, во вторник в Кремле проходит встреча Владимира Путина с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном. Вопросы, которые они будут обсуждать, не озвучивались. Однако накануне Дмитрий Песков назвал встречу важной. Уже известно, что Путин предложил Траму через Болтона встретиться в Париже 11 ноября.

Шутки Путина чрезвычайно быстро становятся мемами. Например, на прошлой неделе лидер страны описал последствия гипотетического ядерного удара по России и неизбежного ответного удара. Фраза: «Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут», моментально стала крылатой и послужила основой для смешных картинок и даже уличных акций.

Чем Россия может ответить на желание США пересмотреть договор о ракетах средней и малой дальности "Фонтанке" рассказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, сотрудник Центра оперативно-стратегических исследований Генерального штаба СССР во второй половине 80-х, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв.