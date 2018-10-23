Двадцать две семьи не захотели, чтобы их дети продолжили обучение в Керченском политехническом колледже

Более двадцати семей захотели перевести своих детей из Керченского политехнического колледжа, где 18-летний Влад Росляков совершил массовое убийство педагогов и учащихся. О желании родителей отстраниться от трагичного учреждения сообщил 23 октября на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, с просьбой о переводе детей к руководству колледжа обратились 22 семьи.

– Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет — идем навстречу каждому без исключения, — заверил он.

Аксёнов напомнил, что колледж возобновил работу. Студенты обучаются в корпусах, которые не пострадали во время трагедии. Охраняют учреждение сотрудники Росгвардии. Всего в колледже учатся 900 студентов.

Напомним, студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с дробовиком и самодельными взрывными устройствами. Одно он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников. После трагедии глава Крыма настоял на вооружении охранников учебных учреждений.

Также стало известно, кого в колледже хотел убить Росляков. В первую очередь он собирался расправиться с директором учреждения Ольгой Гребенникой, которая в то время по счастливой случайности отсутствовала на месте. Сейчас следователи выясняют, знала ли она о намерениях студента и его потенциальной опасности. Если вина Гребенниковой будет доказана, то против неё могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».