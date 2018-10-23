BMW отзовет 1,6 млн пожароопасных дизельных машин по всему миру

Компания BMW объявила глобальную отзывную кампанию, которая затронет более полутора миллионов автомобилей. Обнаруженный дефект может привести к пожару.

Как сообщает 23 октября пресс-служба баварской марки, у некоторых дизельных BMW может произойти утечка гликоля из охладителя системы рециркуляции выхлопных газов (EGR). В сочетании с обычными для модуля системы EGR нагаром и высокими температурами это может привести к образованию тлеющих частиц, из-за которых может расплавиться впускной коллектор, а в «крайне редких случаях» – произойти возгорание.

В середине августа было объявлено об отзыве порядка 480 000 автомобилей в Европе и Азии. Однако исследуя похожие двигатели, автопроизводитель изучил несколько случаев, которые не вошли в первоначальную кампанию, и решил расширить отзыв.

В итоге под сервисную кампанию попали 1,6 миллиона автомобилей BMW по всему миру, выпущенных с августа 2010 года по август 2017 года. Список моделей и более конкретные сроки производства будут объявлены позднее. На попавших под отзыв машинах проверят проблемные модули и при необходимости заменят дефектные компоненты.