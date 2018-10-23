Подмосковный полицейский решил почистить заряженный пистолет и подстрелил коллегу

Полицейский из Подмосковья во время чистки своего пистолета случайно выстрелил в коллегу. Пострадавшего госпитализировали. Об инциденте 23 октября сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«В результате неосторожного обращения с табельным оружием в служебном кабинете в ОМВД России по городскому округу Истра полицейским по неосторожности был произведен выстрел, в результате которого его коллега, находившийся в кабинете, получил огнестрельное ранение», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший в данный момент находится в больнице, а в отношении выстрелившего коллеги проводится проверка. Истринская полиция обещает привлечь виновного к ответственности.