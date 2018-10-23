Путина попросили выпустить из СИЗО «Лефортово» обвиненного в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Президенту России написали открытое письмо с просьбой поместить под домашний арест 75-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Российские правозащитники, ученые РАН и деятели искусства обратились к Владимиру Путину, а также в ФСБ и Верховный суд. Подписавшиеся попросили изменить меру пресечения Виктору Кудрявцеву, которого подозревают в передаче секретных сведений странам НАТО. Об этом 23 октября сообщает издание «Коммерсант».

Содержание письма, а также фамилии подписавшихся не разглашаются.

ФСБ подозревает работника ЦНИИмаш Кудрявцева в сборе информации об отечественных разработках и передаче их Фон-Кармановскому институту гидродинамики, с которым он сотрудничал. Таким образом сведения о российских ракетных комплексах могли оказаться в руках НАТО, одним из основателей которого является именно Бельгия. Защита, в свою очередь, настаивает на том, что у Кудрявцева 20 лет не было доступа к секретной информации. Ранее сын обвиняемого в госизмене ученого рассказал, что его сестра живет в США, поэтому у отца была низшая форма допуска к секретным сведениям.

Напомним, что ФСБ задержала Виктора Кудрявцева в собственной квартире в Королеве 20 июля. Затем следователи обыскали недвижимость ученого, а также гараж и квартиру его сына. В тот же день силовики пришли в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Позднее в Роскосмосе рассказали о том, что правоохранительные органы интересовала деятельность предприятий в 2013 году. Свою вину Кудрявцев отрицает.