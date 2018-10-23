В Сети появилось видео побега виновника ДТП на Стачек и его подруги. Их объявили в розыск

Видео, в котором предполагаемые виновники ДТП на Стачек убегают с места аварии, опубликовали в соцсетях 23 октября. Полиция Петербурга объявила их в розыск.

На кадрах видно, как на поребрике рядом с местом столкновения «БМВ» и маршрутки сидит девушка. Она держится за голову и, судя по всему, расстроена. Через некоторое время к ней подбегает молодой человек, предположительно водитель «немца», что-то говорит, берет её под руку и уводит.

В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти к вечеру вторника назвали имена предполагаемых беглецов. Это 35-летний Максим Подкуйко и 28-летняя Анна Примакина. Оба объявлены в розыск. Очевидцев аварии также просят обратиться в группу розыска ОГИБДД УМВД России по Кировскому району или по номерам телефонов: 573-14-34, 8-981-724-25-54.

Напомним, вечером 22 октября на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков скоростной «немец» выехал на "встречку", где влетел в маршрутку. От удара ПАЗ отбросило на другую иномарку, в которой, как выяснилось, находилась судья Выборгского районного суда Петербурга. Изначально сообщалось, что виновник аварии покинул место происшествия, оставив в салоне свою пассажирку. Но, судя по всему, он прихватил её с собой. После ДТП в больницу госпитализировали четверых пострадавших. Всего пострадали 8 человек, судья среди них.