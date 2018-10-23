Школьников готовят к взрослой жизни в междисциплинарных кейс-чемпионатах «Эврика. Образование будущего»

Школьники вновь получат возможность соревноваться в междисциплинарных кейс-чемпионатах «Эврика. Образование будущего» и защищать идеи развития предприятий и умных городов перед экспертами. В этом году проект охватывает образовательные учреждения Санкт-Петербурга, Мурманска и Москвы и привлекает производственные и технологичные предприятия. Регистрация открыта до 24 октября.

Кейс-чемпионат сочетает в себе игру, решение прикладных задач, самовыражение и развитие навыков публичных выступлений. Если для студентов кейс-чемпионаты стали шансом на будущее трудоустройство, то для школьников это новый формат дополнительного образования. Участники решают производственные задачи не в теории, а в смоделированной практике. Каждый кейс-чемпионат оценивает жюри – из отраслевых профессионалов, представителей крупных компаний и высших учебных заведений. Сами кейсы посвящены различным темам, от нефтегазового дела, экологии или альтернативной энергетики до развития школьного СМИ.

В прошлом году в рамках одного из чемпионатов перед командами стояла задача разработать концепцию решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Команды изучили вопрос постройки новых мусороперерабатывающих заводов и предложили ввести сортировку мусора — разделять отходы на пищу, металл, батарейки, стекло, пластик, бумагу. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» запустил программу обучения с помощью кейс-метода среди школьников в 2017 году. В Санкт-Петербурге этот проект получил крупный президентский грант в сфере образования и просвещения.

Зарегистрироваться на следующий кейс-чемпионат и найти команду можно по ссылке.