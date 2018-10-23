Ради межнационального согласия и единства ЛДПР научит подростков метать гранаты и прицельно стрелять

Петербургское отделение ЛДПР накануне государственного праздника День народного единства проводит патриотический фестиваль. Достичь межнационального и межконфессионального согласия, по версии организаторов, можно при помощи метания ножей или качественной сборки автомата Калашникова.

Как сообщает партийная пресс-служба, «представителей молодежи разных конфессий и политических партий» ждут на фестивале «Согласие-2018», который пройдет в Петербурге 27 октября. Цель мероприятия многослойна: «бытовая, языковая и социокультурная адаптация представителей разных конфессий, укрепление межнационального согласия и гражданского единства, развитие межрегионального и международного взаимодействия молодежи; формирование здорового образа жизни молодежи».

Для достижения заявленной цели выбраны следующие средства:

– метание гранат в цель,

– метание ножей,

– прицельная стрельба из пневматической винтовки,

– отжимание,

– сборка/разборка АК-74,

– подтягивание на турнике,

– прыжки в длину,

– транспортировка раненого.

Из распространенного 23 октября пресс-релиза следует, что фестиваль пройдет в форме обучающего зачёта. Участников поделят на команды, и по принципу кругового движения они должны будут сдать дисциплины. Учитывается не только результат, но и скорость.