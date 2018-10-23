Король Саудовской Аравии принял семью убитого в Турции журналиста

Монарх и принцы пригласили для беседы в свой дворец семью Джамаля Хашкаджи.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд принял Сахль бен Ахмеда и Салах бен Джамаля Хашкаджи в столичном дворце. На встрече также присутствовал наследный принц Мухаммед бен Сальман, приближенного к которому считают https://www.fontanka.ru/2018/10/19/030/ одним из причастных к убийству критика режима. Об этом 23 октября сообщает https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1832486#1832486 Саудовское агентство печати.

Принц Бандар ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выразил соболезнования в связи с трагедией в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, назвав убийство Джамаля Хашкаджи «болезненным и печальным инцидентом».

Детали встречи не разглашаются.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Власти Турции получили разрешение на обыск в генконсульстве. Саудовская Аравия настаивала, что журналист пропал уже после того, как покинул здание дипмиссии.

Президент США Дональд Трамп заявил о «суровом наказании» за действия своего партнера на Аравийском полуострове, что вызвало недовольство в Эр-Рияде.