Редкий «Фольксваген» с пробегом 130 км и потреблением топлива 1 литр на 100 км выставлен на продажу

На аукцион в Сильверстоуне выставлен один из примерно 250 существующих автомобилей Volkswagen XL1, сообщает Аutoblog.

Этот двухместный гибрид был создан специально с целью показать рекордный расход топлива. Благодаря особой аэродинамике, суперлегкому карбоновому кузову, 800-кубовому дизельному двигателю, соединенному с электромотором, Volkswagen XL1 достиг потребления на уровне 1 литра на 100 км пути. И при этом несмотря на то, что дизель-электрическая силовая установка суммарно выдает всего 78 лошадиных сил, автомобиль разгоняется до 100 км за 12,7 секунды — примерно такой же разгон показывают большинство городских легковушек.

Автомобиль весит всего 795 килограммов, у него карбоновый кузов, алюминиевое шасси и легкосплавные колеса, даже тормозные диски сделаны керамическими для уменьшения веса.

Сколько всего изготовлено экземпляров Volkswagen XL1, точно неизвестно, но первоначально представляя автомобиль в 2014 году, компания намеревалась произвести не больше 250 штук, и все они предназначались только для продажи в Европе. Цена колебалась от 130 000 до 150 000 евро. Выставленный на продажу экземпляр имеет пробег 130 километров, за него просят от 100 000 евро.