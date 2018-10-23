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Бизнес
23.10.2018 17:14
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Смольный назвал разработчика мета-бренда Петербурга. Новый символ обойдется городу в 7 млн раз дороже, чем предыдущий

 

Мета-бренд Петербурга разработает коммуникационное агентство SPN Communications (ООО "СПН Коммс"). Как следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок 23 октября, компания стала победителем в конкурсе, объявленном комитетом по развитию туризма.

Цена контракта составит 7,05 млн рублей, что меньше по сравнению с начальной почти на 1,3 млн рублей.

Ранее комитет по туризму за 1 рубль приобрел логотип Петербурга у «Студии Артемия Лебедева». Однако от него пришлось отказаться из-за претензий УФАС и поддержавшего антимонопольщиков Верховного суда. По мнению ФАС, контракт без проведения конкурса ущемил интересы других участников рынка.

Новый конкурс тоже вызвал претензии участников рынка, но УФАС сочло их необоснованными.

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