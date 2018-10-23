«Пассажиравтотранс» купил 10 белых электробусов за 214 млн рублей

До конца 2018 года ООО «Бакулин Моторс Групп» поставит в Петербург 10 электробусов. С компанией, производящей пассажирский транспорт под брендом Vоlgabus, будет заключен договор на 214 млн рублей. Об этом «Фонтанке» сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», которое и заказало электробусы.

Согласно условиям закупки, электробусы должны располагать запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта будет осуществляться в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Общая вместимость салона составит 75 пассажиров, а количество сидячих мест – 27. Прокатиться на новом электрическом транспорте можно будет по маршруту № 128 от Наличной улицы до Аптекарской набережной.

На сайте компании-поставщика представлена только одна модель электробусов – "СитиРитм 12Е". В «Пассажиравтотрансе» предположили, что производитель поставит именно её, а также отметили, что электробусы обязательно должны быть белого цвета. В описании сказано, что без зарядки транспорт может преодолеть до 300 км, а чтобы заполнить емкости аккумулятора, необходимо 4,5 часа.

В парке предприятия эти машины станут первыми в своем роде. Похожую технику использовал Горэлектротранс (ГЭТ), но все же разница есть: ГЭТ использует троллейбусы с динамической подзарядкой, которые в течение некоторого времени могут ездить без подключения к сети, в то время как «Пассажиравтотранс» заказал полноценные электробусы.