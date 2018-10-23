Кержаков вернет ребенка Милане Тюльпановой. Но не окончательно

На время бракоразводного процесса экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой их общий ребенок должен жить с матерью, определил 23 октября Петроградский суд. Бывший футболист резко возражал.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, по итогам предварительного слушания было вынесено определение о месте жительства ребенка с Миланой до вступления решения суда в законную силу.

Супруги обратились со встречными заявлениями о расторжении брака, который просуществовал с июня 2015 года, и месте жительства сына. Милана также просит взыскать алименты.

Спорный ребенок родился в апреле 2017 года, через несколько дней после смерти отца истицы – сенатора Вадима Тюльпанова. Милана ушла в депрессию, прибегла к наркотикам. Кержаков без ее ведома забрал сына. После сегодняшнего решения суда он должен вернуть его на время судебного разбирательства.