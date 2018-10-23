Саудовская Аравия готова вложить $ 5 млрд в «Арктик СПГ-2»

Министр энергетики Саудовской Аравии объявил о готовности Эр-Рияда инвестировать порядка $ 5 млрд в «Арктик СПГ-2», сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее 10% в проекте договорилась купить французская Total.

Присутствующий на Ближневосточном инвестиционном форуме в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в рамках этого мероприятия заявил о готовности Эр-Рияда инвестировать в проект «Арктик СПГ-2» около $ 5 млрд. Об этом Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», пишет РБК. Других подробностей о таком решении Эр-Рияда он не привел.

Накануне о том, что саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco собирается войти в «Арктик СПГ-2» и стать вторым по величине инвестором в проекте после НОВАТЭКа, Аль-Фалех говорил в интервью ТАСС. Однако, о какой именно доле участия в «Арктик СПГ-2» идет речь, министр не пояснял. Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ранее говорил, что стоимость проекта эквивалентна $ 25,5 млрд; таким образом, доля в проекте, на которую рассчитывает саудовская сторона, составляет 20%.

«Арктик СПГ-2» — проект по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове в Сибири. Его запуск должен состояться в 2023 году, мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.