Четыре банка аккредитовали ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

ПАО Сбербанк, ПАО «Россельхозбанк», АО «Райфайзенбанк» и ПАО «Санкт-Петербург» аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е.

При приобретении квартиры в ЖК «Эталон на Неве» процентная ставка по ипотеке в АО «Райффайзенбанк» составит от 10,49%. Первоначальный взнос составляет от 10% от стоимости квартиры. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Возможная сумма кредита от 500 тыс. рублей до 26 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

С привлечением ипотечного кредита от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» процентная ставка составит от 10,75% при первоначальном взносе от 10% от стоимости квартиры. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Если оформлять ипотеку в ПАО «Россельхозбанк», процентная ставка составит от 9,4% при сумме ипотечного кредита до 3 млн рублей, при сумме ипотечного кредита свыше 3 млн рублей – от 9,3%. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости квартиры, срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 100 тыс рублей до 60 млн. рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

В ПАО Сбербанк купить квартиру в ЖК «Эталон на Неве» можно при внесении первоначального взноса от 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Процентная ставка составляет от 9,5%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Получить более подробную информацию о покупке недвижимости с использованием кредитных средств можно в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

Проект «Эталон на Неве» возводится на берегу Невы. По проекту здесь появится комплекс, состоящий из 16 секций, в котором представлено 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо. Около 70% квартир в ЖК «Эталон на Неве» будут с уникальными видовыми характеристиками. Жилые площади на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу.

ЖК «Эталон на Неве» отличается удобным расположением – близость к станции метро «Елизаровская» и выезд на проспект Обуховской обороны позволят добраться до центра Санкт-Петербурга за 10 минут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

ЖК «Эталон на Неве» реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/